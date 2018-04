Noko for ein kvar smak

Nyhende

Aldri før har vi hatt så mange lokale aktørar i aktivitet, og med ei slik breidde både for unge og dei litt eldre. Og for dei som treng litt ekstra spenning, - Thomas Tivoli kjem også i år.

Ulstein Arena

Dei fleste arrangementa er i år samla på Ulstein Arena og Sjøborg kulturhus, og aktivitetar og mangfald pregar som sagt programmet. I Ulstein Arena startar kulturskulen med kunstutstilling og konsert onsdag kveld, fredag skal vi kåre raskaste mann/ gut og kvinne/ jente ned sklia i Ulsteinbadet, og laurdag er det full fart frå tidleg morgon. Laurdagen blir det Poesi-Yoga og Sommarles i biblioteket. I Ulsteinbadet arrangerer symjeklubben stemne for lokale utøvarar, Hødd Handball inviterer til turnering, og du kanskje vil du bli med Klivrelaget til topps i Klivrehallen. Ut på dagen blir det også Internasjonal kafe på trivselsplassen framfor Arena, før dagen der blir avslutta med Internasjonal konsert i biblioteket.

Sjøborg kulturhus

Det blir tett mellom arrangementa på Sjøborg frå torsdag til søndag. Torsdagen er det klart for dei populære figurane frå «Vennebyen – Bestevenner med blålys». Fredag er det to kinopremierer med «Jurassic World - fallen kingdom» og «Book club». I kultursalen er det først på kvelden opera-mattine med tenor Mikkel Skorpen, som briljerte og sjarmerte alle under årets nyttårskonsert. Seinare på kvelden er det tradisjonen tru «Latter på Sjøborg», med trioen Øyvind Loven, Dex Carrington og Maria Stavang.

Laurdagen er fullspekka frå tidleg morgon til over midnatt. Dagen startar i med gratiskino med filmen «Jungelgjengen» inkludert ansiktsmaling. Så følgjer det på med minikonsertar i lobbyen, boklansering av Ingunn Røyset si bok «Fiskelykke», før vi opnar dørene til kultursalen og konsert med Ulstein storband og lokale solistar. Siste programposten laurdagskvelden tek vi bort amfiet, set ut småbord og opnar baren, då er det tid for sommardans med dei lokale karane i OldPlay.

Søndagen står også småborda på golvet, og ULF inviterer til korpskafe med kaffi og kaker attåt.

Ikkje nok med det…

I tillegg til alt dette blir det i år som tidlegare år konsert med Ulstein mannskor i kyrkja torsdagskvelden, Glow-party på Bell fredag, det vert i år som i fjor kjolerulling på Fredheim, Bondens marknad fyller kulturalmenningen på laurdagen, aktivitetar og tverrliggarkonkurranse i Saunesparken - skodespelar frå Heimebane er utfordra. Søndagen blir det friluftsgudsteneste på Ulstein, historievandring oppi Gjerda, spennande familierebus i Ulsteinvik sentrum og sist men ikkje minst, kamp på heimebane mellom Hødd og Arendal.

Vi gler oss til Smak av Ulstein 2018!