Nyhende

Lita tue kan velte stort lass, heiter det i ordtaket. Det må det gå an å seie om det som skjedde på hotellet på Hareid sist veke: hotellsjefen kontakta politiet fordi ho mistenkte at ein gjest hadde tenkt å stikke av utan å betale.

Ho hadde rett. Mannen tilstod då politiet arresterte han på rom 115. Og det viste seg at saka truleg har eit mykje større omfang enn nokre tusenlappar på Melshorn Hotell: på hotellrommet til mannen fann politiet over seksti nøklar og nøkkelkort til ulike hotell og overnattingsstader. Han er tidlegare domfelt for svindel, og etter at han vart avslørt på Hareid, har det dukka opp endå fleire saker. Ved å gje opp ulike namn, vere hyggeleg, veltalande og overtydande har han tydelegvis klart å ete, låne bilar og overnatte ei rekkje stader utan å betale for seg.

Les også:

(+)

Hotellsjefen på Hareid har med rette fått ros for at ho i rein Poirot-stil avslørte svindlaren. Ho har varsla andre overnattingsstader, og har med det bidrege til at fleire saker har kome på bordet. Kanskje er det ikkje dei store summane det dreiar seg om på kvar plass, men summen av alt er truleg stor.

At folk stikk av frå rekninga er ikkje noko nytt fenomen. NHO Reiseliv har 3000 medlemsbedrifter og sende tidlegare i vår brev til Justisdepartementet. Organisasjonen understrekar at mange av dei som er ramma, er små bedrifter som treng kvar krone dei kan få. Og dei har absolutt eit poeng når dei meiner at slikt bør straffast med meir enn bøter. Då må i så fall straffelova endrast.

Både politikarar og politiet bør med andre prioritere denne saka. Og så må overnattings- og serveringsstadene vere strengare med å krevje betaling på førehand.