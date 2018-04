Legg Ringen på is

Nyhende

Ulstein Eigedomsselskap KF har planlagt å byggje ein firemannsbustad i Ringen, etter bustaden som brann for nokre år sidan.

Dei har også planlagt å rive dei gamle bygga som står att etter Ringen barnehage. Det er sett igang omregulering av området til meir konsentrert bustadbygging. Før dei kan setje igang byggjeprosjekt på tomta må dei 6 husværa som er der i dag tømast.

For å løyse dette har UEKF tenkt å byggje ein firemannsbustad på nedre del av tomta.

Det er sett av ni millionar til byggjeprosjektet i økonomiplanen for 2018, dette er inkludert forsikringspengane.

Bustader i Holsekervegen

Men no har det dukka opp eit alternativ. Mesterhus har prosjektert to firemannsbustader i Holsekervegen, og grunnarbeidet har starta. UEKF har fått tilbod om å kjøpe det eine for 5,7 mill. kroner. Kvart husvære er på 37 kvm.

Prisen inkluderer komplett opparbeidd tomt med carport med 5 kvm sportsbod.

Med pengar til gardinoppheng, måling osb blir summen 6 millionar kroner.

UEKf har styremøte førstkomande onsdag (2. mai). Då skal dei ta stilling til denne saka. I sakspapira til møtet står det at UEKF si erfaring er at det er størst etterspurnad etter slike små husvære med eit soverom.

Dagleg leiar meiner det er betre å kjøpe ein ferdig firemannsbustad i Holsekervegen som er ferdig prosjektert og klar for bygging. Fordelen er at det vil gå fortare å få realisert, det er tidsfrist knytt til å bruke forsikringspengane. Og då har dei eit ledig areal på Ringen til nye prosjekt seinare.