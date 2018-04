Regjeringa vil greia ut grunnrenteskatt på oppdrettsanlegg

Nyhende

Det skriv regjeringen.no.

Det har lenge vore diskutert om oppdrettsselskapa bør betala ein form for oppdrettsskatt som gjer at vertskommunane får meir att for å ha oppdrettsanlegg i kommunen.

SV har tidlegare bede regjeringa greia ut forslag om ei avgift per kilo oppdrettsfisk. Dette forslaget har regjeringa no avvist, skriv Kommunal Rapport.

– Sjølv om det blir oppnådd gode resultat, vil det vera svært uheldig for næringa at det blir innført ei ny avgift uavhengig av lønsemd, heiter det på regjeringa.no.

I staden vil regjeringa altså greia ut og eventuelt føreslå ein grunnrenteskatt på havbruk. Grunnrenteskatten for vassverk dannar så langt modell for utgreiinga. Denne skatten går ifylgje Kommunal Rapport direkte til staten. Førebels er det difor ikkje klart om vertskommunane får inntekter av ein eventuell grunnrenteskatt på havbruk.

– Regjeringa vil koma tilbake til dette når det eventuelt blir fremja eit lovforslag om innføring av ein grunnrenteskatt på havbruk, opplyser statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Kommunal Rapport.