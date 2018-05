NAF vil ha enklare reglar for eldre bilførarar

Nyhende

I Noreg må nemleg dei som vil køyre bil etter at dei har fylt 75 år, ha helseattest og førarkort som gjeld for inntil tre og to år av gangen.

Det er unødvendig og ein hemsko for friske eldre som vil leve eit aktivt liv, meiner NAF. Dei vil ha slutt på at eldre bilførarar blir sett som risiko-trafikantar.

– Dagens ordning verkar ikkje etter intensjonen. Erfaringane frå Sverige og Danmark viser at eldre sjåførar ikkje har høgare risiko for ulykker enn andre grupper, heiter det i ei fråsegn frå organisasjonen.

Sverige har ikkje krav om helseattest, mens i Danmark avviklar dei ordning med helseattest til sommaren.