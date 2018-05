Færre innkøyringsproblem enn frykta

Nyhende

Ulstein Arena vart tatt i bruk 2. desember 2017 og har vore mykje brukt av publikum.

Rune Urke, dagleg leiar i UEKF, skriv at det har vore færre problem med innkøyring og drift enn ein kunne frykte. Prøveperioden er venta å bli ferdig i juni i år.

Ombyggingar for å sleppe moms

Det har vore ein del att og fram om korleis ein skal definere Ulstein Arena. Om ein definerer anlegget som eit opplevingssenter slår det gunstig ut for kommunen med meirverdiavgifta. Skatteetaten har signalisert at om dei får på plass nokre fleire attraksjonar i symjehallen, vil det bli eit opplevingssenter og dei får fullt frådrag på momsen, noko som utgjer heile 12,7 millionar kroner.

Urke foreslår for politikarane at kommunen byggjer ut dei tre tiltaka som Skatt Midt set som vilkår for å godkjenne symjehallen som opplevingssenter. Det må etablerast ei vass-sklie til, to badestampar under open himmel på terrasen og motstraumsanlegg og massasjedyser i terapibasseng må ferdigstillast. Og det må kome fontene i "soppar" på barnebasseng.

Desse tiltaka vil koste rundt 2,8 millionar kroner.

Urke spår at investeringa vil føre til minimalt med auka driftskostnader. Kanskje heller at fleire vil betale seg inn for å bruke badet? Med det er uvisst.

Saka skal opp i styret til UEKF i ettermiddag (onsdag 2. mai). Deretter skal saka til Ulstein formannskap, før ho blir endeleg vedteken av Ulstein kommunestyre.

Sal av parkeringsplassar

Urke skriv i statusrapporten sin at for å gjennomføre sal av p-plassar er det naudsynt å seksjonere ut dei plassane som skal seljast. Dette arbeidet er i gang. Når det er gjort vil dei tilby kontraktar til dei som er interesserte.

Umogleg å spå

Totalkostnaden for prosjektet er framleis uavklara. Dei fleste sluttoppgjera er ferdige, men dei er ikkje i mål med glasleverandøren. Der er dei usamde om fleire millionar kroner.

Sidan UEKF stoppa utbetalingane til prosjekteringsgruppa har dei teke ut stemning mot Ulstein kommune. Advokatane til partane arbeider med å avklare partane sine posisjonar. Det er ønskjeleg å kunne avslutte saka med utanomrettslege forhandlingar, men då må partane vere samde om slike forhandlingar.

- Resultatet er umogleg å spå om, skriv Urke.