Nyhende

Årsrapporten for Ulstein kommune 2017 er no klar og blir lagt fram til politisk handsaming i mai.

Rådmann Einar Vik Arset skildrar 2017 som at me møtte kvardagen. Medan Ulstein kommune tidlegare har hatt ei inntekt på 16 % av landssnittet, låg kommunen i 2017 under landssnittet, noko som merkast godt i kommuneøkonomien.

– Når du har begge beina godt planta i maritim sektor, er det klart at fjoråret vart tøft. Skal Ulstein kommune og vår region vere eit industrisentrum for havbasert verdiskaping også etter nedturen, vil det krevje både vågemot, kløkt og evne til fornying, skriv Arset og ønskjer også nye bedrifter velkomne. Tøffe tak med innsparingar er ikkje over, men det er lysning i horisonten.

Ordførar Knut Erik Engh viser til at arbeidsløysa har gått ned frå 6,1 % til 3,5 % i 2017. Folketalet i kommunen auka med 1,2 %, som ikkje er langt ifrå målet om 1,5 %. – Både VM-gullet til Karsten Warholm og 100-årsjubileet til Ulstein-gruppa fortel oss at alt er mogleg med rett fokus, hardt arbeid og arbeidsglede, skriv Engh.