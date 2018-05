Titusenvis klare til strandrydding

Nyhende

Torsdag var det meldt inn over 1.000 ulike ryddeaksjonar landet over, opplyser dagleg leiar Lise Gulbrandsen i Hold Norge Rent til NTB.

Strandryddedagen laurdag er høgdepunktet i Strandryddeveka, som vert avslutta søndag. Gjennom veka har om lag 80.000 frivillige meldt seg til teneste. Målet er 100.000 ryddarar. Om det blir nådd, er førebels uklart, men fredag var det vanskeleg å komme inn på Hold Norge Rents nettsider på grunn av svært høg trafikk.

Strandryddedagen blei arrangert for første gong i 2011 og har vakse kvart år sidan. Aksjonen er ein del av ein internasjonal dugnad som har gått føre seg i mange år, med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Til no har nærmare ti millionar menneske i meir enn 150 land deltatt.

