Ny samarbeidsavtale

Sparebanken Møre vil halde fram som hovudsamarbeidspartner for Hasundgot IL og partane har skrive under på ein avtale for to nye år. Det skriv Hasundgot IL og Sparebanken Møre i ei pressemelding.

Banksjef i Sparebanken Møre, Nina Holm Sundgot fortel at samarbeidet både er viktig og naturlig for banken. Fotball er en stor idrett i fylket, og det er viktig for Sparebanken Møre å fremme både topp- og bredde idrett.

- Vi opplever Hasundgot som ein svært god ambassadør, og veit av erfaring at vi har mange fellesinteresser med klubben. Vi er begge lokalt forankra, har lang historie – og et likt verdigrunnlag seier Sundgot.

Ho legg til at banken alltid har vore opptekne av at både Ulsteinsamfunnet og heile Møre og Romsdal skal vere gode stadar å bu.

- Det oppnår vi mellom anna med eit godt tilbod for born og unge gjennom fotballen i Hasundgot IL, seier Sundgot.

Leiar i Hasundgot IL, Bjarte Bergseth, er glad for den nye avtalen.

- Hasundgot IL er særs nøgde med å ha ein sterk lokal samarbeidspartner som Sparebanken Møre med vidare som klubbens hovudsamarbeidspartner, no ser vi fram til å fortsette og utvikle samarbeidet vidare seier Hasundgot-leiaren.