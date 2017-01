Hareid har gjort si første signering for året, på årets andre dag. Nikolai Røyset er frå Hareid, og har spelt aldersbestemt fotball og vore med tre periodar på Hareid sitt A-lag tidlegare. Vinteren 2015 gjekk Røyset til Bergsøy for å prøve seg i tredje divisjon, men no har han bestemt seg for å returnere til klubben han har 77 A-kampar (og null nettkjenningar) for.

- Han blir etter alt å døme ei solid forsterking for komande sesongs Hareid-lag. Kanskje scorar han sitt første A-mål for Hareid, spør Hareid IL Fotball i ei pressemelding og legg til:

- Velkomen heim, Niko!

Via Oslo og Fosnavåg

I sin andre periode som A-spelar, i 2011, var Røyset med på å vinne 4.- divisjon. Før det spelte han nokre sesongar for Lokomotiv Oslo, og også litt for Ullern.

- Men det var også eit par år rundt 2013-2014 Nikolai nesten ikkje spelte i det heile grunna eit øydelagt korsband. Mot slutten av hausten 2014 var han i gang med sin tredje periode som a-spelar for Hareid. Så signerte han for Bergsøy vinteren 2015, og var der sesongen som følgde, skriv Hareid IL Fotball.

Men no skal altså Røyset ha på seg den raude drakta igjen, og vil sikkert bli ei viktig forsterking i komande sesong av 4. divisjon, der Hareid møter blant anna Bergsøy.