Nesse kom til finalen

I romjula vart Volda-meisterskapen i tennis arrangert i tennishallen i Volda. Nokre melde forfall grunna sjukdom, men det var likevel åtte som stilte opp.

- Det er bra tennismiljø, og folk kjem frå heile distriktet for å spele. Difor er det no mest uråd å få fast time om kveldane i hallen. Tennis er ein kjekk sport som passar for folk i alle aldrar. Noreg har ikkje nokon heilt på toppnivå i verda, men Casper Ruud hevdar seg bra i tillegg til ein junior på kvinnesida. Vi vonar at tennis vil verte endå meir populært her i landet, skriv Volda tennisklubb i ei pressemelding.

Første dag var dei innleiande kampane med eitt sett i kvar kamp. Det var to avdelingar og til saman 12 kampar på eit sett kvar. Fleire av kampane enda 6-0, og det vart klart kven som gikk vidare til semifinalane.

Strande vann turneringa

Stemninga var god, og ein del folk hadde tatt vegen for å heie på sine favorittar. Fjorårsvinnaren Einar Reite stilte ikkje opp, og Kai Are Strande frå Ørsta var klar favoritt. I første semifinala vann han 2-0 over Hallgrim Myklebust frå Volda. I den andre vann Odd Nesse frå Ulsteinvik 2-1 over Kristian Nybakk frå Måløy. Kristian har lenge budd i London, men bur no i Tjørvåg. I bronsefinala vann Hallgim 2-1 over Kristian. Det var jamne og gode kampar med mykje god tennis. I finala vann Kai Are 6-0, 6-1 over Odd. Han vart Volda-meister for sjuande gong og er ganske suveren, skriv tennisklubben og legg til:

- Kai Are kunne nok nådd langt også på landsbasis! Han er eit multitalent i sport. Det var også imponerande av Odd å nå finala då han har vore mykje plaga av sjukdom.Vi voner at fleire unge vil begynne å spele tennis og slå ut oss eldre. Velkomen til Volda tennislag og godt nytt år!