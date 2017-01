Christoffer Aasbak har signert for Kristiansund BK, som den komande sesongen skal spele i Eliteserien etter opprykket i 2016. Aasbak har dei to siste sesongane spelt for Hødd, men venstrebacken si kontrakt med Hødd gjekk ut etter 2016-sesongen.

Aasbak har også vore aktuell for å slå følgje med Joakim Wrele til Levanger, men trønderen har i staden fått sjansen på høgste nivå i norsk fotball.