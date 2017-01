Sikrar Hødd-skulen

Hausten 2016 presenterte IL Hødd Fotball, saman med Norsk Toppfotballsenter, den nye Hødd-skulen med ein «blå tråd» og pensum som skal sikre eit endå betre fotballtilbod heilt frå dei yngste spelarane.

Men etter nedrykket frå Obosligaen får ikkje Hødd lenger utviklingsmidlar frå Norsk Toppfotball. Då er det godt å ha sterke samarbeidspartnarar i ryggen.

– Nedrykket og bortfall av utviklingsmidlar gir oss ein noko vanskelegare økonomisk situasjon. Utan Sparebanken Møre ville det blitt veldig vanskeleg å få gjennomført Hødd-skulen slik som vi ønskjer, slår sportssjef André Nevstad i Hødd fast. Hødd-skulen er også tenkt finansiert gjennom ei viss eigenbetaling.

Generalsponsor

Fredag ettermiddag signerte marknadssjef og hovudtrenar Sindre Eid i Hødd, saman med banksjef Nina Holm Sundgot i Sparebanken Møre, ein ny samarbeidsavtale

– Sparebanken Møre kjem no inn som generalsponsor også for Hødd Breidde, med øyremerkte midlar til Hødd-skulen, legg Nevstad til. Sparebanken Møre samarbeider frå før tett med Hødd, som generalsponsor og med namnet sitt på familietribunen på nye Høddvoll.

– Hadde vi ikkje hatt eit så tett samarbeid, så hadde heller ikkje dette kome på plass. Det blir ei vidareføring av det samarbeidet og dei gode relasjonane vi har med Hødd, fortel Nina Holm Sundgot som er banksjef for Sparebanken Møre i Ulsteinvik.

Synleg samarbeidspartnar

Det nye samarbeidet fører også til at banken blir endå synlegare også på laga som kjem inn under breiddeparaplyen i Hødd.

– Sparebanken Møre blir no profilert på draktene til dei aldersbestemte laga, frå 6-åringane og oppover, på same måten som med A-laget og 3.-divisjonslaget, fortel Hødd-trenar og marknadssjef Sindre Eid. Det var Hødd som tok initiativet til eit utvida samarbeid med Sparebanken Møre.

– Hødd kom på bana med eit ønskje om å presentere Hødd-skulen for Sparebanken Møre, fortel Nina Holm Sundgot. Sportssjef André Nevstad seier at Hødd då presenterte prosjektet klubben har hatt saman med Norsk Toppfotballsenter for å kome fram til Hødd-skulen.

– Vi bad då om noko meir informasjon for å kvalitetssikre det Hødd la fram og synest det var veldig bra, og veldig spanande å vere med på. Slik det vart presentert for oss ser vi også dette som eit prosjekt som kan vere utviklande for naboklubbane til Hødd, og at det kan utvikle Hødd Fotball sett under eitt, seier banksjefen. Og det har no enda med at banken går inn som generalsponsor for Hødd breidde, til stor glede på Høddvollhuset.

Heilt avgjerande

– Med øyremerkte midlar til Hødd-skulen, slik at vi har fått inn dei folka som skal drive den, har vore heilt avgjerande for at prosjektet skulle bli ein realitet. Dette er ei nysatsing som ikkje har vore gjort før, der Hødd-skulen skal spele godt på lag med foreldretrenarane i klubben for å kunne tilby mellom anna ekstratreningar som vil gje eit løft for utviklingsarbeidet og tilrettelegginga for fotballspelarar i Hødd, seier André Nevstad.

Han legg til at Hødd no kan tilby både meir kvalitet i treningsarbeidet, eit utvida treningstilbod og at ein får inn faste trenarressursar som skal bidra i dette arbeidet.

– Det er heilt fantastisk, og vi hadde ikkje fått det til utan Sparebanken Møre, slår Sindre Eid fast.