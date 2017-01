Hareid 2 på spelarjakt

Hareid sitt andrelag er på jakt etter fleire spelarar for å kunne stille 11ar-lag også denne sesongen.

På sine nettsider skriv Hareid IL Fotball at gruppa starta fjorårssesongen med nærare 30 spelarar, men at det var fleire spelarar som forsvann i løpet av sommaren, og at det difor berre så vidt gjekk å få gjennomført sesongen med både 7ar og 11ar-lag.

Og sidan sesongslutt har Hareid 2/3-gruppa mista endå fleire spelarar, og ifølgje klubben sine nettsider står ein no med om lag 11 «sikre» spelarar. Dei reknar med å måtte ha om lag 18 slike for å kunne stille lag i 6.-divisjon.

– Derfor frir no gruppa til nye og gamle spelarar for å prøve å få til eit lag i år også, skriv Hareid IL Fotball på sine nettsider og oppmodar alle som er interesserte i å stille på trening komande onsdag.