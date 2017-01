Solid sesongkortsal

"Trass spel på nivå tre for første gong sidan 2010, er Hødd-supportarane veldig lojale", skriv IL Hødd Fotball på sine nettsider.

Bakgrunnen er at Hødd har passert 1000 selde sesongkort, sjølv om det framleis er snart tre månadar igjen til første seriekamp.

Og så langt er det berre dei som hadde sesongkort sist sesong som har hatt høve til å teikne seg for 2017-sesongen. Hødd skriv på sine nettsider at nysalet av sesongkort startar i februar.

Åtte sundagskampar

I utgangspunktet er det laurdag som er kampdag i PostNord-ligaen, men etter terminlistemøtet for klubbane er det klart at Hødd har fått gjennsomslag for å flytte ein del av sine kampar til sundagar. Åtte av Hødd sine heimekampar er flytta frå laurdag til sundag. Første heimekampen går likevel på ein laurdag, 24. april og då er det Fram som tek turen.