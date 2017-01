Desse laga er klare for Odden Cup

Denne helga er det klart for Odden Cup i Ulstein. Turneringa for breiddelag har stort sett vore ein årviss tradisjon, med unntak av 2014, då nye Ulsteinhallen var under oppføring.

Til årets turnering er det meldt på 18 lag i herreklassa og åtte lag i dameklassa.

I 2016 var det ÅVK som gjekk av med sigeren i herreklassa, medan Hasundgot-damene var sterkast i dameklassa etter å ha slått Hareid i finalen.

Herreklassa:

Tussa 1: Moltustranda, Bergsøy, Flø, LINK, Island Offshore.

Tussa 2: Hødd jr., ÅVK2, Tjørvåg, SUFH, Skeide.

Tussa 3: Hjørungavåg, Hasundgot kvit, Gjerdsvika 1, Saglia.

Tussa 4: ÅVK 1, Hareid, Hasundgot raud, Gjerdsvika 2.

Dameklassa:

Jets 1: Volda 1, Hødd 2, Larsnes, Hasundgot.

Jets 2: Hødd 1, Hareid, Volda 2, SUFH.