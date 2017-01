Gir seg på toppnivå

Den høgreiste angriparen Joachim Magnussen er ferdig i Hødd. Klubben skriv på sine nettsider at 29-åringen må gje seg grunna ei kneskade.

- Eg har ei kneskade som gjer at eg at eg no må gi meg på toppnivå. Det krevst mykje trening å halde seg på det nivået og utvikle seg vidare, og eg innser at kroppen ikkje klarer å takle dei store treningsmengdene like godt no som tidlegare, seier Magnussen til Hødd sine nettsider.

Magnussen starta 18 kampar i Obos-ligaen for Hødd i 2016-sesongen og var med sine 273 kampar den mestspelande og mestscorande av spelarane i 2016-troppen.

Etter det Vikebladet Vestposten har fått kjennskap til var Magnussen framleis vurdert som ein aktuell spelar i Hødd framom 2017-sesongen, og før jul sa også Magnussen at han ønskte å halde fram i klubben.

- Det er sjølsagt veldig vemodig at Joa må gi seg, men også ei ærlig avgjerd som vi respekterer fullt ut. Vi set veldig stor pris på Joa både som spelar og menneske og vi takkar han for innsatsen i Hødd-drakta.Sjøl om han no gir seg som aktiv, reknar vi med å sjå han på Høddvoll både titt og ofte saman med Hødd sine unge og håpefulle aldersbestemte spelarar, seier Hødd sin sportssjef André Nevstad til klubben sine nettsider.