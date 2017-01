Beite forlenga med Hødd

- Potensialet er stort. No handlar det om å jobbe knallhardt for å få det ut, slik at han får sitt endelege gjennombrot, seier sportssjef Andrè Nevstad til Hødd sine heimesider.

Ungguten frå Skodje signerte fredag ein ny kontrakt med Hødd, som gjer at han blir å sjå på Høddvoll ut 2018-sesongen.

20-åringen kom til Hødd før 2014-sesongen, og står med 45 A-lagskampar (tre mål) i serie-, cup- og treningskampar.

I 2016 fekk Beite 16 kampar i OBOS-ligaen, og scora eitt mål. I 3. divisjon med Hødd 2 scora Beite 10 mål på 14 kampar.

- Eg trivst godt i Hødd, og har gjort det rette valet. Det blir to spanande år eg har framføre meg. For meg handlar det no om å i endå større grad konsentrere meg om fotballen. Eg skal trene hardt, og bli betre kvar dag. Målet er å spele fast, bidra med scoringar, assistar og vere ein spelar å stole på, seier Sondre Beite til klubben si heimeside.