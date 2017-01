Samling og kretsrenn i Super G

Ørsta-alpinistane har dermed gjennomført to dagar med skitrening og ein dag med renn på Bjorli.

Fredag var ein delegasjon føresette og tilsette i kretsen på plass for å rigge opp nett som skal sikre at løparane har best mogleg sikkerheit.

Samlinga og rennet var sett opp som eit samarbeidsrenn. Det var eit veldig hardt underlag fredag morgon, og på grensa til is, og bakken blinka i solskinnet grunna dette. Ein hadde også problem med å fote seg i bakken når ein skulle sette opp sikkerheitsnetta. Dei føresette gjorde seg difor nokre tankar om korleis det skulle gå når borna deira skulle sette utfor kort tid seinare.

Løparane skar etter kvart hol på det harde underlaget, og fekk dermed perfekte forhold for Super G.

Leiar i alpinkomiteen, Torstein Tafjord, kunne melde om veldig god trening og mange rundar på fredag og laurdag. Det var ingen skader eller store fall, og godt samarbeid mellom trenarane og mange foreldre som var flinke å bidra slik at samlinga vart bra.

– Ein må berre seie at utøvarane er nokre tøffe råskallar som driv med denne individuelle idretten, kommenterte ein far.

Under desse forholda fokuserer utøvarane på teknikk i høg hastigheit på isete underlag. Runde på runde, tur etter tur tek dei trekket opp for å køyre raskast mogleg ned bakken, og samtidig tek dei imot råd frå trenarane om å justere teknikken sin. Det viktigaste er uansett at dei lærer å stå på ski og syne enorm skiglede, og dermed har dei med seg noko seinare i livet. Det er ingen sure miner.

Søndag vart det gjennomført to gode renn. Ørsta IL kunne igjen ta med fleire sigrar og pallplasseringar heim.

U12 jenter; Ariana Rebbestad fekk 1.-plass og Marthe Walseth. Jenny Kristin Tvergrov og Tuva Øye deltok i denne klassa.

U 12 gutar; Henrik Stranden fekk 1 plass. Her deltok også Patrik Andre Haugen og Adrian Storevik.

U14 jenter; Anny Molvær fekk 1.-plass og Oda Brenne 2.-plassen i klasse U14. Mathea Stranden og Mabel Borgen kom like bak.

U 14 gutar; Bendik Åmbakk fekk 1.-plass i gutar U14.

U 16 gutar; Jørgen Slettaløkken 1.-plass frå Rauma alpin. Trym Øye deltok i denne klassa.

Ref. Ørsta IL Alpin