Klare for folkefest i Ulsteinhallen

Over 200 frivillige skal hjelpe til når NM går av stabelen laurdag. Tysdag kveld var alle samla for utdeling av genserar og ikkje minst ein gjennomgang av dei forskjellige oppgåvene som skal utførast.

Tett program og høgt nivå

I overkant av 230 deltakarar er påmeldt innandørs-NM og allereie i første øving klokka 12:00, skal fleire lokale utøvarar i aksjon på forsøksheatet på 60 meter. Det blir ein fartsfylt time der over 80 utøvarar skal i sving. Fire av desse er dei lokale utøvarane Henrik Overvåg, Nicolas Masters, Jonas Andre Ose og Karsten Warholm.

Karsten Warholm viste solid NM form førre veke, då han vann både 60 m og 100 m under Florø Indoor. Han sette også personleg rekord på begge distansane, med tidene 6,75 på 60m og 10,49 på 100 m.

Opningsseremonien er klokka 13, med blant anna song frå Ulstein Mannskor. Etter seremonien er det tett mellom øvingane og ingen grunn til å forlate hallen med det første. Det blir god stemning og ikkje minst imponerande prestasjonar når fleire av norges fremste utøvarar skal i aksjon.

Livestream og gratis busstilbod

Høgskulen i Volda skal ”streame” arrangementet live heile helga. Det blir ein stor produksjon og Høgskulen stiller med om lag 40 personar for å gje dei som ikkje kan kome i hallen eit godt innsyn i NM-helga.

Dersom ein ikkje orkar stress med parkering, kan ein glede seg over gratis shuttlebussar frå sentrum kvar halvtime. Desse er sett opp i samarbeid med Ulstein kommune. Billettar til arrangementet får ein kjøpt både på nett og i døra.

Trond Berg i Dimna IL fortel at den store pågangen for å få oppleve NM har ført til at ein tysdag kveld fekk bygd opp ekstra tribuner i Ulsteinhallen. Dermed blir det plass til 300 fleire tilskodarar, og på det meste kan det bli opp mot 1300 personar i hallen.

- Det blir kjempekjekt, slår Berg fast.

Og for å utnytte plassen i Ulsteinhallen best mogleg måte blir Ulsmohallen teken i bruk til oppvarming for utøvarane.

Sjølv stiller Dimna IL med heile 11 utøvarar denne helga.

Lokale utøvarar:

Karsten Warholm (60m, 200m og 400m)

Nicolas Masters (60m og 200m)

Henrik Overvåg (60m og 200m)

Jonas Andre Ose (60m)

Johanne Rise Kvalen (Lengde, lengde u/t og høgde u/t)

Iver Moldskred (høgde u/t)

Oda Reite (200m og 400m)

Alice Ulla Berg (400m)

Renate Grimstad ( lengde og høgde u/t)

Ådne Andersen (800m og 1500m)

Fride Møller Flatin (3000m kappgang)