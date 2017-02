Hødd møter Herd

Fredag kveld spelar Hødd sin tredje treningskamp for sesongen. Etter å ha tapt 4–0 borte mot AaFK sist veke, er det fjorårets avdelingsvinnarar frå 3.-divisjon, Herd, som kjem til Høddvoll fredag.

– Vi brukar treningskampane for at vi skal sitte igjen med noko. Mot AaFK var det viktig for oss å få i gang nokre av dei som har spelt lite det siste året. Dei må få matching no og det er samstundes viktig at dei unge får god matching. Så sjølv på 1–0 til AaFK så set vi inn juniorspelarar mot Tippeligamotstand, slik at dei skal få den erfaringa. Vi likar ikkje å tape fotballkampar, og eg truleg minst av alle, men vi må også klare å sjå at vi skal bygge eit nytt lag og at vi skal gje dei unge sjansen slik at vi kan sjå kven som kan ta nivået. Både på kort og lang sikt, seier Hødd-trenar Sindre Eid.

Blir endringar frå sist

Men i botn ligg uansett målet om å bygge eit best mogleg fotball-lag.

– Hødd-laget kjem til å vere knallgodt når vi nærmar oss seriestart, men i perioden framover kjem vi til å bytte ein del på laget og gje speletid til unge spelarar. Truleg stiller vi også med fire-fem juniorar frå start mot Herd.

Til no i år har ein ikkje fått sett spelarar som Fredrik Sjølstad og Didrik Sereba grunna skader, men mot Herd kan begge vere aktuelle for innhopp.

– Jesper Törnqvist er litt usikker, Kallevåg og Wembangomo er ikkje med, men Fredrik og Didrik får kanskje 15–20 minutt på slutten.

Etter Eliteseriemotstand sist, er det no eit lag frå nivået under som ventar Hødd.

- Thomas Pedersen har kome inn som trenar, og han er ein ung og dyktig fotballtrenar. Vi forventar god motstand frå Herd. Dei er sikkert like sugne som det Spjelkavik var. Men sjølv om vi kanskje stiller årets yngste lag så forventar eg at vi skal bestemme heime på Høddvoll. Vi er inne i ei hard treningsperiode, men skal tole meir og meir trening, og eg forventar at vi får ein bra prestasjon og eit godt resultat mot Herd.

Hødd har varsla at dei ønskjer å ta spelarar frå rekruttstallen opp fast i A-stallen, og Hødd-trenaren trur ikkje ein er så langt unna at så skjer.

– Nei, det er ikkje så langt unna. Utfordringa er at vi har ganske mange unge spelarar som er temmeleg gode. Og kven av dei som blir best til slutt er ikkje alltid så lett å sjå. Så sjølv om vi tek opp nokon, så vil også fleire andre vere veldig nære og vil trene mykje saman med A-laget. Det kan tenkast at vi tek opp nokon no, og at vi kan kome til å ta opp fleire seinare.

Eid legg til at Hødd også må sjå litt på kva posisjonar ein har størst behov i.

– Vi må sjå litt på kvar vi må ha inn nokon for å dekke opp dei posisjonane. Det har både med prestasjon og posisjon å gjere.

Kva posisjonar har de størst behov i?

– Per no har vi temmeleg bra dekning framover i bana. Det er litt meir bakover i bana vi har behov, men vi har sagt at vi skal ha ei stamme med rutinerte spelarar og så skal vi ha unggutar som kjem bakfrå og som ønskjer å ta plassen deira. A-stallen blir ikkje så stor, og vi ønskjer å ikkje gjere køen for lang for dei unge spelarane. For no er målet at vi i løpet av dei neste åra skal få mange av desse unge spelarane inn som ein del av A-laget.

Sætre nærmar seg

Truleg vil det også kome nokre nysigneringar før sesongstart. Preben Sætre har trent med Hødd nokre veker, og ser ut til å vere den som er nærast per dags dato.

– Preben satsar vi på at blir Hødd-spelar. Han er lokal, har spelt i Hødd tidlegare og har gjort det veldig bra i Herd. Han er fleksibel og kan spele overalt.

Denne veka har også Roar Amundsen trena med Hødd. Han var svært god for Hareid i 4.-divisjon og Eid fortel at dei ønskjer å sjå litt på kva midtbanespelaren kan by på.

– At det kjem inn eit ansikt eller to utanfrå det kan fort skje, men det er slikt som vi jobbar med fortløpande. Det er sjeldan ein har same A-stallen frå januar til november. Det er slutt på den tida, slår Eid fast.