- Veldig mange høgdepunkt

Det har vore mange lange dagar for både utøvarar, trenarar og ikkje minst dei mange frivillige som har vore i aksjon for å gjere klart til NM i Ulsteinhallen. Men no er det endeleg klart for NM-helga, og trenar Arve Hatløy i Dimna IL slår fast at arbeidet har vore verdt det.

Arrangørklubben skal ha med 11 utøvarar, i tillegg til at nokre til kan få sjansen på dei to stafettane som går sundag.

– Sportsleg har dei fleste trent det dei skulle. Det er ikkje alle våre utøvarar som har NM som sitt hovudmål i år og for nokre av dei vil dette vere eit læringsstemne der dei får prøve seg litt. For dei eldste er det dette stemnet som blir det viktigaste i innandørssesongen, seier Hatløy.

Han legg til at medan nokre har vore litt småskadde og er meir usikre kort før NM-dagane, så er det andre som viser svært bra form.

Lærdomen er viktigast

Dimna IL har med utøvarar frå 14 år og opp til 25 år til årets NM. For dei aller yngste vil stemnet gje ein sjanse til å kjenne på toppnivået i norsk friidrett.

– Det er først og fremst opplevinga av det å delta og å ta med seg lærdom som blir det viktigaste. For dei yngste så gjeld det å førebu dei på at dette ikkje er ein arena der dei ikkje vil hevde seg. Men det vil kunne føre til at det ikkje blir så skummelt å kome til eit ungdomsmeisterskap om ein månad, der dei kanskje skal vere med å kjempe om medaljar, når dei først har fått prøve seg saman med dei store stjernene, seier Hatløy.

Han meiner NM kan vere veldig god læring for dei yngre utøvarane.

– Eg håpar dei klarar å gjere sitt beste, og kanskje kjem opp mot sine personlege rekordar. Vi har sett på trening denne veka at det er mykje nervar allereie, og det blir nok verre fram mot start, men vi håpar dei får ei fin oppleving og kan prestere opp mot sitt beste, seier Hatløy.

NM på heimebane blir første senior-NM for over halvparten av Dimna-troppen.

Fleire har trent godt i vinter

Ein som har byrja å få godt med erfaring er Karsten Warholm, og han har allereie vist at innandørsforma er svært god. Men Dimna IL har også fleire som kan prestere bra i Ulsteinhallen.

– No har ikkje utøvarane konkurrert noko i vinter, så dei er nok like spente som oss på korleis forma er. Det er ikkje nokon av våre eldste som satsar spesielt på innandørssesongen, men eg håpar dei skal vere i rimeleg godt slag. Vi veit at Ådne Andersen har trent veldig godt i vinter. Renate Grimstad er litt meir usikker med dei skadane ho har vore gjennom, men det er veldig kjekt at ho er tilbake, seier Hatløy.

Han meiner også at Alice Ulla Berg og Oda Reite begge skal ha trent godt gjennom vinteren og at begge bør kunne gjere ein god figur under NM. Dei er begge aktuelle for Dimna sitt stafettlag på 4x200 meter.

– Henrik Overvåg og Niclas Masters har også trent fint i vinter og eg har forventningar om at dei skal vere med å levere ned mot sine personlege rekordar, seier Hatløy.

Mange høgdepunkt

Men NM er på ingen måte berre eit stemne for Dimna IL, og Arve Hatløy har ingen problem med å trekke fram utøvarar publikum bør prøve å få med seg.

– Det er veldig mange høgdepunkt. Både 60, 200 og 400 meter blir det kjempehøgt nivå på, både på dame- og herresida. Karsten Warholm er sjølvsagt ein av favorittane på herresida, men på damesida har vi mellom anna norges beste sprinter for tida, Helene Rønningen, som skal springe både 60 og 200 meter. Ho sette norsk rekord innandørs på 200 meter tidlegare i år.

Hatløy trekk også fram Line Kloster på 400 meter, som fekk kongepokalen under NM på Askøy i fjor saman med Karsten Warholm.

– Kanskje dei beste øvingane utanom dei der Karsten er med, blir nok kanskje lengde og stav. I stavkonkurransen har vi med dei aller beste i Norge, og vil vil oppleve stavhopp nesten opp mot seks meter. Då er utøvarane nesten i taket! seier Hatløy.

Faktisk kjem stavhopparane så høgt at ein monterer ned lysa over stavhoppområdet før stemnet.

– I lengde stiller Nadia Akpana Assa, som blei nummer åtte i EM i fjor. Eg trente ho i fjor sommar, og kjenner henne veldig godt. Ho kjem hit for å gjere det veldig bra, trur Hatløy. Han legg til at det også i herreklassen kjem svært sterke hopparar, som kan vere i nærleiken av norsk rekord i lengdegropa.

Håp om norske rekordar?

Og ein skal ikkje sjå vekk frå at Ulsteinhallen kan smykke seg med nokre nye norske rekordar når NM-helga er over.

– Det er ikkje umogeleg at vi kan få nokre noregsrekordar, og det har ikkje vore daglegdags under NM dei siste åra.

Dermed er det berre for publikum å møte opp til friidrettsfesten i Ulsteinhallen, der Dimna IL har fått montert opp ekstra tribuneplassar.

– Dei som ikkje har klart å sikre plass må berre møte opp i døra, så skal vi prøve å stue inn alle, seier Hatløy.