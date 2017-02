Karsten rett til finale

Det møtte rett og slett ikkje nok utøvarar til start på forsøksheatet på 400 meter, noko som gjer at utøvarane som faktisk møtte opp går rett til finalen.

Karsten droppa å springe 60 meter for å ha meire sprut i beina til 400 meter, men etter at han også slapp forsøksheatet på 400 meter, er det god grunn til å tru at han kan springe inn på ei endå betre tid enn han hadde tenkt seg. Arve Hatløy, som har trent Karsten i mange år, kunne fortelje til Vikebladet Vestposten at Warholm har eitt mål for auget.

- Han satsar på å setje ny norgesrekord, det er det ingen tvil om, seier Hatløy.

I finalen stiller desse seks:

Sander Bjørkli Stigum (Steinkjer Friidrettsklubb)

Christian Steen Orbekk (Laksevåg TIL)

Martin Kårstad (Gneist IL)

Carl Emil Kåshagen (Moelven IL)

Maurits Kåshagen (Moelven IL)

Karsten Warholm (Dimna IL)