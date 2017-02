NM-bronse til Fride

Ingen kunne gjere noko med Merete Helgheim på 3000 meter kappgang under NM i Ulsteinhallen. Ho vann på tida 13.42,62 og hadde full kontroll på gullet.

Då var det lenge meir spanande om andreplassen, der Josefin Greiff og Fride Møller Flatin følgte kvarandre tett gjennom store delar av løpet. Men mot slutten var det Greiff som hadde mest krefter og Møller Flatin gjekk i mål til bronse på tida 16.30,69. Det var nesten 15 sekund betre enn under KM tidlegare i vinter, men eit godt stykke bak hennar personlege rekord.

- Det gjekk ikkje heilt sånn som eg ønskte det skulle gå i dag, men eg var også litt forbredt på at det kunne gå litt dårlegare enn eg hadde håpa, fortel Flatin.

Ho legg til at ho har slite ein del med skader som har gått ut over treninga, men at desse ser ut til å vere bak henne og at ting går meir framover på den fronten.

- Eg har hatt ein betendelse, og det viste seg at eg var svakare på eine sida av hofta enn den andre. Det førte til at det vart stivt og at eg ikkje fekk heilt den bevegelsen eg skulle. Det bremsa opp farta når eg gjekk.

Difor har ho trent spesifikt for å få betra dette og ho fortel at ho ikkje lenger kjenner noko til skaden.

3 kilometeren i Ulsteinhallen blir også meir som ein sprint å rekne for Møller Flatin, for denne sesongen satsar ho meir på 20 kilometer.

- Det blir temmeleg kort i forhold, seier Møller Flatin.

Og for hennar del er det heilt klart den komande utandørssesongen som er hovudprioritet.

- No får eg testa ut forma litt og får sett meg nokre nye mål. Sjå litt kva det er eg må fokusere på og gjere betre i tida framover, fortel ho.