Ose nær aldersrekorden

14-åringen Jonas André Ose sprang inn til tida 7,18 i sitt heat, fem hundredelar bak aldersrekorden i 15-årsklassen. 7,21 var den tidlegare bestetida til Ose. Han blei diverre ikkje kvalifisert for semifinalen. Veldig surt for Ose, då siste som kvalifiserte seg (Simen Sigurdsen, Herkules Friidrett) hadde akkurat same tida som Dimna IL-utøvaren. Det skilte 3/1000-delar mellom dei to (!).

- Eg var godt nøgd med løpet mitt, då eg kom raskt ut frå blokka. Eg har jobba mykje med starten i heile vinter, og i dag sat det. Eg har ikkje så store ambisjonar for årets NM, men det er veldig kjekt å vere med, seier Jonas André Ose til Vikebladet Vestposten.

Nicolas Roppen Masters sprang også forsøk på 60 meter, men heller ikkje han kvalifiserte seg. Han sette derimot personleg rekord, med tida 7,21.

Ein annan Dimna IL-utøvar, Johanne Rise Kvalen, forbetra sin årsbeste med 1,30 i høgde utan tillaup i juniorkonkurransen. Ho hadde 1,29 frå før. Ho sikra seg med det ein NM-bronse.

Desse er kvalifiserte til semifinalen på 60 meter.