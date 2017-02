- Ni medaljar er heilt fantastisk

Sportsleg leiar og klubbtrenar Arve Hatløy har hatt det sportslege hovudansvaret for utøvarane som har konkurrert i dei grøne fargane til Dimna IL i helga.

- Vi såg nok for oss at Karsten (Warholm) skulle vere i stand til å ta to gull, på dei to enkeltdistansane han stilte til start på, 400 meter og 200 meter. Men at vi skulle ende opp med å ta ytterlegare sju medaljar til, er heilt fantastisk. Eg er heilt overvelda, seier Hatløy.

Imponert over Andersen

Ein som har stått på denne vinteren for å komme seg i form til NM på heimebane er hareidsdølingen Ådne Andersen. Gullet hans var ekstra imponerande, meiner Arve Hatløy.

- Det at han var i såg god form, at han spurta og lurte motstandarane i eit taktisk brilliant løp, det var heilt utruleg bra. At Ådne lukkast er resultat av at han har brukt mykje krefter og tid for at det skulle sitje.

Les også: Spurta i mål til gull!

Hatløy ønskjer også å trekkje fram Johanne Rise Kvalen.

- Ho tok to bronsemedaljar og persa i både lengde og høgde utan tillaup, noko som viser at også ho klarte å prikke inn toppforma i rett tid, seier Hatløy.

Positive opplevingar

Dimna IL hadde fleire meisterskapsdebutantar, og to av dei var 14-åringane Jonas André Ose og Anna Kleven. Ose sprang forsøk på 60 meter, medan Kleven ikkje fekk prøvd seg, då ho skulle springe 4x200 meter stafett.

- Vi hadde mange debutantar, og det at dei fekk kjenne litt på atmosfæren kring det av å vere i eit NM er stort for både dei og oss trenarane, seier Hatløy, som vidare fortel at det har vore ei fantastisk helg, både for han og dei andre trenarane.

- Alle eg har prata med har vore godt nøgde med arrangementet. Eg sit tilbake med berre positive opplevingar frå helga, seier Hatløy.