- Vi er best i Norge, seier Olav Hansen til Vikebladet Vestposten.

Dimna IL-nestoren var godt nøgd etter at dei siste øvingane i årets innandørs-NM i Ulsteinhallen var ferdige, og dei siste medaljane var delt ut.

- Vi har hatt ei kjempehelg her i hallen. Men, sjølv med dei spektakulære prestasjonane vi har vore vitne til, så er det kanskje innsatsen rundt arrangementet som har vore mest imponerande, seier ein stolt men audmjuk Hansen.

- Måtte seie nei til folk

Over 200 frivillige var med på å arrangere innandørs-NM denne helga. Olav Hansen seier at det til og med kunne vore fleire.

- Det er eit heilt vanvittig engasjement og mange som vil hjelpe til. Vi har vore nøydde til å seie nei til folk som har hatt lyst til å vere med, fordi vi hadde så mange med allereie. Det er heilt fantastisk!

Hansen legg også til at tidskjemaet har blitt følgt heile helga og at klubben har fått mykje skryt for det prikkfrie arrangementet i Ulsteinhallen, frå både deltakarar og friidrettsforbundet.

- Eg kan med handa på hjartet seie at den frivillige innsatsen vi har her i Dimna IL, den finn ikkje du i nokon annan klubb i Noreg, seier han.

Idretten frå si beste side

Trond Berg var tydeleg rørt då han vart intervjua på Høgskulen i Volda sin livestream. Han la vekt på at det er samarbeid og lagspel som har gjort dette arrangementet så fantastisk bra. Også den store stjerna og lokale helten, Karsten Warholm, var tydeleg imponert over innsatsen til alle i sitt kjære Dimna IL.

Dimna IL var i helga med på å vise idretten frå si beste side. Med fantastisk dugnadsånd, innsats og ikkje minst samarbeid, har dei satt eit eksempel til etterfølge for heile friidrettsnorge og idretten generelt.