Preben Sætre er klar for Hødd og har skrive under ei eittårskontrakt med klubben. Det skriv Hødd sjølv på sine nettsider.

Sætre har trena med Hødd både før og etter nyttår, og spelte treningskampen mellom Hødd og Spjelkavik tidlegare i vinter.

Dei siste åra har Sætre spelt i Herd, men han har også tidlegare vore i Hødd og returnerer no til dei blåkvite.

- Eg føler eg ikkje fekk gjort det eg skulle sist eg var i Hødd, og har heile vegen hatt veldig lyst til å returnere til klubben. Eg gler meg veldig til det som står foran oss, og har ei klar målsetting om å spele meg inn på laget, seier Sætre til Hødd sine nettsider.

Sætre har vist seg som ein målfarleg spelar for Herd. Han kan i tillegg spele i mange ulike posisjonar, noko Sindre Eid tidlegare har sagt han ser på som ein stor fordel.

Ifølgje Fotball.no er Sætre registrert med 82 offisielle kampar for Herd, og her har han scora 27 mål. Men alle desse måla kom i løpet av dei to siste sesongane. Før overgangen til Herd i 2014 spelte Sætre for Larsnes/Gursken.