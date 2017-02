Startar ny barneturnering på Høddvoll

– Ulstein Group Cup går av stabelen her på nye Høddvoll 6. mai. Det blir ei fantastisk ramme rundt turneringa, storskjermen blir i drift og vi kjem til å sende LIVE-kampar frå turneringa på storskjermen. Hødd har også fått eit fantastisk anlegg her oppe og vi ønskjer å gje laga som kjem hit ei flott oppleving, fortel Lars Petter Rønnestad i Hødd.

IL Hødd Fotball arrangerer allereie Tare-cup i Sparebanken Møre Arena, men den nye cupen blir ikkje nokon konkurrent til den etablerte turneringa.

– Aldersgruppa er den same, frå 7 til 12 år. Tare-cup har vi maksimert og den fungerer som ei avslutning på sesongen for dei aldersbestemte spelarane. No tenkte vi at vi ønskte å bruke dei fasilitetane vi har på Høddvoll til å arrangere ein eigen cup her. Det er dumt å ikkje bruke anlegget til ein slik breiddeaktivitet.

Kan bli større enn Tare-cup på sikt

Rønnestad fortel at ein også har lagt cupen så tidleg på året at det for ein del lag blir som ei opning på sesongen.

– Då startar dei sesongen med Hødd og avsluttar sesongen med Hødd. Vi trur dette blir ein veldig bra cup, og at den på sikt kjem til å vekse mykje. Vi håpar mange melder seg på allereie i år. Det blir show, med mykje aktivitetar rundt og eg er overbevist om at dette blir noko folk kjem til å krysse av i kalenderen kvart år framover, fortel han.

Ifølgje Rønnestad blir dette ei turnering for alle lag på Sunnmøre, i tillegg til lag frå Nordfjord.

– På Tare-cup har vi i overkant av 200 lag, og på sikt håpar vi at denne cupen skal verte endå større.

Som namnet på cupen peikar på er Ulstein Group inne som hovudsponsorar for turneringa, og kommunikasjonsansvarleg Lene Trude Solheim set pris på det nye breiddetiltaket.

– Vi synest det er spanande at Hødd tenker nytt og at dei ynskjer å få til ei større turnering for born i regionen. Anlegget på Høddvoll har blitt veldig bra og vil gi ei flott ramme for ei slik turnering. Som hovudsponsor synest vi det er kjekt å sjå at det gode arbeidet i klubben held fram, seier Solheim.