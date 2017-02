No er Karsten raskast i verda

Både Karsten Warholm og Ådne Andersen er denne helga i Tammerfors i Finland for å konkurrere under nordisk landskamp og nordisk meisterskap. Men for Warholm er det også ein sjanse til å teste ut langhekken. Ikkje 400 meter hekk, men 300 meter hekk.

Og Warholm ser ut til å ha farta frå NM i Ulsteinhallen inne endå. I Tammerfors sprang nemleg Warholm på 34,92. Det er ei tangering av det beste som er gjort på 300 meter hekk i verda. Llewellyn Herbert frå Sør-Afrika hadde bestenoteringa frå 1999, men må no dele denne med Karsten Warholm.

Så er det berre å satse på at Dimna-utøvaren leverer like godt når det skal springast 400 meter hekk utover i sesongen.

Warholm er også i stafett-troppen til det norske landslaget i Tammerfors, medan Ådne Andersen skal ut på 800 meter.

I toppen av saka kan du sjå videointervju med Karsten Warholm laga av Norges Friidrettsforbund.