Brattvåg IL skriv tysdag på sine nettsider at klubben har blitt einige med Hødd om ein utlånsavtale for Hugues Wembangomo.

Forsvarsspelaren kom til Hødd før 2016-sesongen og var mykje involvert, anten som stoppar eller back, men no er det klart at Wembangomo skal spele 2017-sesongen for Brattvåg.

Wembangomo har i utgangspunktet ein avtale med Hødd ut 2017.