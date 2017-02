Kjekt med handball

Med så mange energiske ungar i aksjon kan det verte mykje å halde styr på for instruktørane, men Ingrid Krumsvik, Karoline Mathea Møller og Eline Fylsvik ser ut til å ha bra kontroll.

Dei tre elevane frå topphandball-linja ved Ulstein vidaregåande skule brukar sin skuleferie til å inspirere nye jenter og gutar til å byrje med handball. – Vi har stort sett hatt ansvar for alt, unntatt å skaffe utstyr og mat, fortel Eline Fylsvik.

Fokus på å ha det kjekt

Ho og dei to andre instruktørane har dei siste dagane gjort det dei kan for å gje både dei med og utan tidlegare handballerfaring ei fin oppleving.

– Her har vi fokusert på det å verte kjende med handballen, få ballfølelse og sjølvsagt på å ha det gøy. Og så får ungane vere med på å bestemme litt sjølve når vi skal ha leik. Samstundes prøvar vi også å lære dei ein del grunnleggande ting, seier Fylsvik.

For idrettselevane fungerer handballskulen som praksis, der dei får nytta kunnskapane dei har tileigna seg gjennom tre år på handball-linja og gjennom eigne erfaringar frå klubbhandball.

– Vi skal ha 15 timar praksis i treningsleiing på skulen og sidan Hødd Handball ønskte å få arrangert ein handballskule, så passa dette kjempegodt, fortel Fylsvik, før ho legg til:

- For oss gir dette ei god erfaring, i tillegg til at vi får øving inn mot eksamen og får gjennomført den praksisen som vi skal gjennom i faget, seier Fylsvik.

Første sidan 2010

Det er første gong på lang tid at det Hødd Handball står som arrangør for handballskule. Den siste var i 2010, men no leiar Jarl Martin Møller at dette skal kunne verte ei årleg hending i Ulsteinhallen.

– Handballskulen er i Handballforbundet sin regi, men alt opplegget er det desse tre jentene frå Ulstein vidaregåande skule som har stått for. Vi har no ein strategi der vi ønskjer å ha fleire aktivitetar, også utanom sjølve handballtreningane. Det er jo også eit forsøk på å rekruttere nye spelarar, og då spesielt gutar. Det blir veldig viktig framover, trur Møller.

Han ser også at det har kome ein oppsving på gutesida, og at ein allereie ser resultat av dei flotte prestasjonane til Handballherrane under VM i Frankrike. Og med Ulstein Cup friskt i minne frå sommaren 2016 bør det vere gode moglegheiter for å rekruttere både jenter og gutar til handballen. Og Hødd Handball ønskjer å bidra til at handballen lokalt utviklar seg.

– Gjennom årsmøtevedtak som er gjort nyleg satsar vi ganske mykje på det sportslege. Det gjeld mellom anna auka trenarkompetanse og å få på plass posisjonsskule. Det er lenge sidan vi har hatt slike rammer for utvikling i klubben. Men vi er også veldig heldige og har veldig flinke folk som stiller som trenarressursar, og klubben har også god økonomi, fortel Møller.

Vil tettare på UVS

På handballskulen er det idrettselevane som står for det faglege opplegget, og Møller ønskjer at Hødd skal knyte tettare band til skulen.

– På eine sida handlar det om å engasjere ungdom, generelt i idrett og treningslære og den biten der. I tillegg har vi ikkje utnytta det potensialet som ligg i topphandball-linja på UVS inn mot klubben. Når skulen har ei slik linje så bør vi absolutt nytte oss av den i Hødd. Vi ligg jo vegg i vegg. Også der har vi no ei årsmøtesak der vi ønskjer å inngå dialog, fortrinnsvis med elevar på siste året, der dei kan vere med inn på treningssida i Hødd. Ikkje nødvendigvis som faste trenarar, men at dei kan bidra på treningane og får bruke kompetansen dei har lært på skulen.

I tillegg vil klubben kunne få ny input på treningane. Hødd vil difor sette av ressursar til å ”leige inn” folk frå UVS til å bidra i klubben.

– Ein kan stille spørsmål ved om det er lurt å betale dei, men vi konkurrerer mot at dei står i butikk eller noko liknande. Målet vårt må vere at elevane går rett frå skulen og til hallen der det er ungar som vil trene handball. Jarl Martin Møller trur eit slikt samarbeid vil vere svært positivt både for Hødd Handball og for idrettselevane.

– Det vil føre til at vi får fleire hender inn i handballen, noko vi absolutt har bruk for. Samstundes får elevane gjennomført dei praktiske oppgåvene dei har gjennom skulen i klubben, seier Hødd-leiaren.

Håpar på handballskule kvart år

Og første forsøket med samarbeid, der idrettselevar har ansvar for handballskulen, ser ut til å ha vore vellukka. Dei 36 plassane vart raskt fylt opp, og Møller trur ikkje det hadde vore noko utfordring å få med endå fleire.

– Vi valte å avgrense det til 12 barn per instruktør denne gongen.

På den måten får instruktørane betre tid til å sjå alle deltakarane, men Møller har tru på at handballskulen kan verte større i framtida og har store forhåpningar om at det kan bli eit årleg arrangement.

– Eg har openbert trua på at dette er noko vi kan få til kvart år. No vil vi i etterkant ha ei evaluering og spørje foreldre og barn om kva dei synest. Eg ser ikkje vekk frå at vi også skal gå litt høgare i aldersgruppene, men det treng ikkje å vere i ein ferie, det kan til dømes vere gjennom helgesamlingar, seier Møller.