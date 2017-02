Storsiger til Hødd-damene

Hødd sitt damelag i fotball spelte sundag treningskamp mot divisjonskollega Ørsta på Ørsta stadion.

Anna Nerland Aahjem gav Hødd leiinga i kampen, før Ørsta utlikna til 1-1. Men derfrå og ut handla det meste om Hødd. Etter halvtimen spelt hadde Hødd scora fire gongar til, og då kampen var over hadde laget scora heile 15 gongar. Sluttresultatet vart 15-2 til Hødd.

Anna Nerland Aahjem scora seks mål for Hødd, Anna Nygård Thunem stod for tre mål, Stine Marø Sundgot for 2, medan Andrine Nevstad, Therese Holstad, Pia Brandal og Hannah Rekdal scora eitt kvar.