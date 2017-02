Tok KM-gull på Strandafjellet

I helga vart det arrangert KM i slalåm på Strandafjellet i eit arrangement sett i stand av Ørsta IL og Stranda IL. Dette var i utgangspunktet eit KM som skulle ha gått i Ørsta, men grunna usikre snøforhold vart det flytta til Stranda.

Ulsteinjenta Anny Våge Molvær sikra ein av tre KM-titlar til Ørsta IL Alpin med sin siger i klassa for jenter under 14 år.

Våge Molvær leverte raskaste tid i begge omgangane, med 43,81 i den første og 44,68 i den andre. Med samanlagttida 1:28,49 var ho nærare 2,5 sekund framom neste jente, Ingvild Fauske Dalen frå Stranda IL. Mathea Stranden frå Ørsta IL tok tredjeplassen. Eirik Rekkedal Åmbakk og Bendik Åmbakk sikra dei to andre KM-titlane for Ørsta IL Alpin og sørga for at klubben vart beste klubb.