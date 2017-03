Hødd møter Obos-nykomarane

Med 8–0 tapet frå Aker Stadion friskt i minne bør det vere eit revansjesugent Hødd-lag som møter Florø på Høddvoll laurdag ettermiddag. Dei to laga møttest også i oppkøyringa før 2016-sesongen, men sidan den gong er mykje snudd på hovudet. I år er det Hødd som skal spele 2.-divisjon, medan Florø for første gong skal spele på nest-høgste nivå i norsk fotball. Dermed blir det også spanande å sjå styrkeforholdet mellom dei to laga.

Vann sist

For eit år sidan vann Hødd 2–0 etter scoringar av Eirik Ulland Andersen og Magnus Myklebust. Før det var det stortapet i NM som var siste gongen Hødd møtte Florø.

Hødd-trenar Sindre Eid har den siste tida vore på studietur til England, men er no klar til å møte Florø.

Forventar betre Hødd-lag

Og Eid har eit klart ønskje om å sjå eit Hødd-lag som presterer på eit heilt anna nivå enn mot Molde.

– Det var ei forferdeleg oppleving mot Molde sist. Vi må sjå ting litt i perspektiv, og vi møter eitt av dei to-tre beste laga i Norge, medan vi skal spele 2.-divisjon. Dermed var det venta at det skulle vere forskjell på laga, men 8–0 er sjølvsagt alt for mykje.

Difor ønskjer han å sjå eit lag som hevar seg ein heil del til møtet med Florø.

– Eg forventar heving og at vi matchar Florø, at vi får ein jamn og god kamp mot dei. No blir treningskampar litt som dei blir, der det er litt uvisst kva Florø kjem med og vi må sjå kva spelarar vi har tilgjengeleg, men eg ønskjer å sjå eit lag som vil slå litt tilbake, som er revansjesugne etter sist kamp og som ønskjer å vise seg frå ei mykje betre side.

Nokre spelarar manglar

Men som i dei fleste av Hødd sine treningskampar denne vinteren er det framleis ikkje ein skadefri Hødd-tropp som stiller mot Florø.

– Preben Sætre, Magnus Myklebust, Vegard Heltne, Ole Monrad Alme og Sondre Beite er per dags dato ikkje tilgjengelege, medan vi må sjå litt an situasjonen med Sjølstad.

Dermed er det gode moglegheiter for at det også denne gongen blir gitt sjansar til nokre av Hødd sine unggutar.

– Det er litt synd at vi har hatt folk ute heile vinteren og har kjempa litt med det, men unggutane får utruleg mykje læring og det ønskjer vi å gje dei.