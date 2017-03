Knallstart for Jonas

Jonas André Ose sikra Dimna IL ein "flying start" på UM i Rudhallen fredag. På opningsøvinga 60 meter hekk sprang Ose inn til 8,67 og førsteplass i G15-klassa. Dermed vart han ungdomsmeister i første forsøk.

Ose har tidlegare imponert både i sprint og hoppøvingar, og sette før jul norsk aldersrekord for 14-åringar på 60 meter (utan hekkar). Han fekk også prøve seg på 60 meter under NM i Ulsteinhallen tidlegare i år, og med tida 7,18 der er han ein naturleg favoritt på denne øvinga under UM.

Ungguten er meldt opp både på 60 meter, 200 meter, høgde og lengde under UM, og han er absolutt ein å sjå opp for i fleire av øvingane.

Men Ose er ikkje åleine i Rudhallen. Dimna IL har med seg ein rekordstor tropp til UM og det kan du lese meir om her (for abonnentar).

Vikebladet Vestposten kjem tilbake med fleire oppdateringar frå UM i løpet av helga.