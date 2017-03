Hødd tapte klart for Florø

Florø var gjest på Høddvoll i det som var Hødd sin sjette treningskamp i 2017. Allereie etter fire minutt gav Florø Hødd noko å tenkje på. Endre Kupen sette nemleg inn Florø sitt første for dagen, og gav heimelaget ein liten støkk.

For det skulle bli verre for Hødd, langt verre. 33 min ut i kampen la Florø ved Erlend Hove på til 2-0, då han fekk stå alt for åleine like utanfor Hødd sin sekstenmeter, og berre kunne dunke ballen i mål bak Jan-Lennart Urke. Eit par minutt herska det derimot litt tvil kring om scoringa skulle godkjennast, sidan dommarane indikerte for offside. Men, etter ein diskusjon mellom hovuddommar og linjemann valde dei å godkjenne scoringa. To baklengs for Hødd på litt over halvtimen skulle vise seg å bli tøft å kjempe seg tilbake igjen frå.

Fire minutt før pause kunne Florø-spissen Badou, som er på prøvespel i Norges vestlegaste by, banke inn 3-0 etter eit effektivt Florø-angrep.

I det 45. minutt pressa Florø på for nok ei scoring, og etter at Daniel Eid var uheldig i det han bomma på ballen og trefte beinet på ein Florø-spelar i staden, kunne Henrik Kupen setje inn si andre scoring i kampen, på det påfølgjande straffesparket.

Andre omgang

Over i andre omgang var det eit revansjesugent Hødd som gjekk ut på bana. Men, Florø hadde god kontroll i forsvar frå start av. Dei få forsøka på å komme til avslutning i starten av omgangen enda oftast med at ballen gjekk ut eller rett i ein Florø-spelar og ut igjen i bana.

Florø var framme ved nokre høve og testa Hødd-keeper Jan-Lennart Urke frå tid til annan, men fram til halvspelt omgang var det lite av større sjansar å spore på Høddvoll.

Det var alt i alt ein særs sjansefattig omgang, men 0-0 og uavgjort i andre omgang kan sjåast på som positivt. Det var i alle fall eit anna Hødd-lag som kom ut frå garderoben i andre omgang, enn det som gjekk i garderoben til pause.

Kampfakta

Hødd – Florø – (0-4)

Høddvoll

Tilskodarar: 80

Dommar: Richard Olsen, Ørsta IL Fotball

Mål: 0-1 Endre Kupen (4), 0-2 Erlend Hove (33), 0-3 Badou (41), 0-4 Endre Kupen (45)

Hødd (4-5-1): Jan-Lennart Urke – Martin Mork Breivik (Tilseth, 83), Steffen Moltu, Jesper Törnqvist, Daniel Eid – Torbjørn Kallevåg, Fredrik Sjølstad (Saunes, 45), Bendik Torset – Didrik Sereba, Bendik Rise (Brautaset, 61) - Isak Haanes (Hasund, 75)

Benken:

Sivert Pieroth, Peter Hasund, Håkon Brautaset, Sveinung Tilseth og Eirik Saunes.