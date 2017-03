Det blei til slutt 1-0 til Hareid i treningskampen mot Åram/Vankam på Hareidsmyrane Stadion fredag kveld, etter det som blir beskrive som eit sjansefattig oppgjer.

- Det er berre andre treningskampen vår, så vi har framleis mykje å jobbe med. Men, det var godt med ein siger, slik vi kan bygge sjølvtillit, kommenterer Ruben-Kenneth Brandal til Vikebladet Vestposten.

Brandal, som for tida fungerer som oppmann for klubben, fortel at treningskampen mot vanylvingane eigentleg var ein jamspelt batalje, der det eine målet til Hareid var det som skilde laga. Målet blei scora av Venthan Ketheeswaran.