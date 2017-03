Hareid heldt ikkje heilt inn

Hareid-damene spelte laurdag sin første heimekamp i 5.-divisjon sidan 30. oktober. Valder var gjestar i Hareidhallen, og som i bortekampen mot same lag vart det ein jamn kamp.

Laga følgde kvarandre tett, sjølv om det såg ut til at Hareid var i ferd med å bygge seg opp eit overtak med ti minutt igjen av den første omgangen. Då hadde heimelaget 8–6 på måltavla, men klarte ikkje å utvide leiinga si og i staden kom Valder tilbake og snudde til 8–9 i løpet av få minutt.

Uavgjort til pause

Hareid var likevel svært nære ved å gå til pause i leiinga, men måtte ta til takke med uavgjort 11–11 før den andre omgangen.

Etter pause var det heimelaget som fekk den beste opninga og Andrea Fjeld Hansen kom til sin rett på venstrebacken der ho banka inn sju scoringar. Valder hadde også store problem med å få tak på strekspelar June Bergseth som vart Hareid sin toppscorar med åtte mål. Bakarst stod også Line Kvalsund Paulsen ein god kamp i Hareid-målet og leverte ei rekkje viktige redningar.

Gjekk tomme mot slutten

Men Hareid hadde berre med seg to innbytarar til kampen mot Valder, og det byrja å sette sine spor utover i den andre omgangen. Med ti minutt igjen på kampuret gjekk Valder opp i leiinga på stillinga 19–20.

Det blei dramatiske ti siste minutt der Valder auka leiinga si litt etter litt. Med få minutt igjen skulle likevel Hareid få ein kjempesjanse til å jobbe seg tilbake i kampen, då Valder fekk to spelarar utvist i løpet av kort tid. Men sjølv om heimelaget spelte seg til fleire store moglegheiter så var det Valder som tok best vare på sine sjansar og til slutt kunne juble for siger etter 22–26.

Surt for Hareid, som leverte mykje bra i lange periodar, men som ikkje heldt heilt inn.

– Jobbar som galeislavar

Trenar Håvard Frotvedt hadde ingenting å utsette på innsatsen til Hareid-spelarane.

– Held vi fram som i dag så må det snart bli siger. Jentene jobbar som galeislavar, men vi ser at vi er for få spelarar. Dermed blir vi slitne mot slutten. Jobbinga er utruleg bra, slår Frotvedt fast.

Hareid har tidlegare vore vane med å ha ein nærast full innbytarbenk, men mot Valder hadde Frotvedt berre to innbytarar å ta av og då blei det tungt mot slutten. Og slik har det vore i ein del av Hareid sine kampar denne sesongen.

– Det har vore eit problem heile sesongen. Som då vi spelte mot Træff i Molde. Der var vi i leiinga heile kampen, før dei utlikna to minutt før slutt og tapte til slutt med eitt mål. Fordelen er at vi byrjar å få erfaring med å leie handballkampar, det hadde vi ikkje i byrjinga av sesongen.

Men Frotvedt skulle helst hatt nokre fleire spelarar å ta av.

– Vi har fått mange fråfall og klarar så vidt å skrape saman nok spelarar. Hadde vi hatt litt fleire å ta av så hadde vi vunne slike kampar som denne, meiner trenaren.

Hareid avsluttar sesongen med tre heimekampar til. Den første mot Isfjorden 2 komande sundag.

Kampfakta:

Hareid - Valder 22 - 26 (11-11)

Hareidhallen, TrønderEnergi-serien 5.-divisjon kvinner

Dommarar: Kenneth-André Vikan, Filip Feranec

Tominuttarar: Hareid - 2, Valder - 3

Hareid: Line Kvalsund Paulsen, Sara Bigset (1), June Bergseth (8), Iselin Stenersen Klungsøyr (3), Andrea Fjeld Hansen (7), Maria Juul Hansen (1), Lene Mari Andresen (2), Marte Giske (1), Linda Kostaris.