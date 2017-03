Poengdeling etter dramatiske sluttminutt

Kampen som gjekk av stabelen søndag ettermiddag, blei det svenskane gjerne kallar for ein "rysare", med andre ord, ein skikkeleg thriller. Berre nokre sekund før sluttsignalet ulte utover Ulsteinhallen banka Rikke Hatlø Amundsen ballen i mål, til 35-35.

- Ein blir litt tom etter slike kampar, men det er klart, dette var veldig kjekt for jentene. Dei la ned ein enorm innsats i denne kampen, sa ein godt nøgd Hødd-trenar, Andreas Steinnes Bjerknes, etter kampen.

Jamngode lag

I store periodar av kampen var dei to laga så jamngode at dei følgde kvarandre med berre eitt mål som skilde dei. Første nettsus i kampen sørgja Ørsta og Thea Martine Rosenberg for. Første målet for Hødd var det Karoline Ulstein som fekk krangla i mål, til stillinga 1-2. Det blei scora mange, mange mål i denne kampen, og det som kjenneteikna kampbiletet var raske mål frå begge lag, og mange gode kontringar.

Etter berre seks minutt var stillinga 4-7, etter at Rikke Hatlø Amundsen banka inn Hødd sitt fjerde for dagen. 17 minutt av kampen var passert då Hødd sin toppscorar for kvelden, Marie Sibbern, markerte seg med ei scoring av det kunstnarlege slaget. Ho kom åleine med keeper og lobba like godt ballen over keeper til stillinga 8-10. Same jenta scora så 9-10på straffe like etter. Karoline Ulstein var verkeleg på i første omgang, og sikra mellom anna 16-16 til pause, då ho plasserte ballen i hjørnet, utakbart for keeper. Ein målrik omgang, der Hødd kjempa godt for å halde tritt med Ørsta.

Mange mål også i andre

I starten av andre omgang, på same vis som i første, så var det Ørsta som fekk ballen først i mål. Ingrid Moe Hovden kom seg klar av forsvaret til Hødd, og kunne plassere ballen enkelt forbi keeper Oline Nygjerde Ulstein til 16-17. Ein 16 år gammal keeper med berre 30 min førstelagserfaring før denne kampen, og mange gode redningar elles i kampen. Hødd slo tilbake med ein gong, då Elise Berg hamra ballen i mål til 17-17.

Så var det klart for tre på rappen frå Karoline Ulstein, då ho sette inn høvesvis 21-22, 22-22 og 23-23 etter at Ørsta fekk snike inn eit mål i mellom.

Så kom ein periode i kampen som kunne blitt svært avgjerande. Like før det var gått 20 minutt av andre omgang fekk Hødd ikkje mindre enn to tominuttarar på kort tid. I denne perioden køyrde Ørsta på for å utnytte overtalet, og då klokka viste 22 minutt var stillinga 28-32.

Flott prestasjon

Dei siste ti minutta av kampen var Hødd fulltallige igjen, og kjempa hardt for å utlikne leiinga til Ørsta. Det klarte dei blå og kvite på meisterleg vis. 30-33 blei til 31-33 ved Rikke Hatlø Amundsen, og etter få minutt før slutt stod det 33-34 etter ei scoring frå Marie Sibbern. Med berre minuttet igjen lukkast Hødd i å forsvare seg godt mot det siste Ørsta-angrepet, på stillinga 34-35. Hødd avanserte med ball, og ballen fann til slutt vegen til Rikke Hatlø Amundsen, som sette ballen hardt i mål bak Ørsta-keeperen til 35-35.

Sluttsignalet gjekk av, og det vanka stor jubel frå publikum. Jentene sjølve var heilt tydeleg svært nøgde med å ha sikra seg poeng. Eller vunne eit poeng blir kanskje meir korrekt å seie, for dette var ein flott prestasjon av laget.

- Vi starta litt utan å få tak på angrepsspelet deira. Men, vi kjempa oss inn igjen, og sikra oss uavgjort til pause. Avslutninga på første omgang var super. Over i andre hadde vi eit klart mål om å halde fram med det gode spelet vi avslutta første omgang med, men vi svingte litt for mykje i prestasjonane. Men, så blei det litt "Hawaii" mot slutten, og vi klarte å skyte oss opp igjen.

- Jentene leverte ein fantastisk innsats. Dei kjempa seg tilbake på ein utruleg bra måte, og heldt hovudet kaldt sjølv om det blei svært hektiske sluttminutt, seier trenar Andreas Steinnes Bjerknes til slutt.

Kampfakta

Handball 4. divisjon kvinner

Hødd - Ørsta 35-35 (16-16)

Bane: Ulsteinhallen

Dommarar: Magne Jonny Krumsvik og Arne Nordal

Tilskodarar: 80

Utvisningar: Hødd 2 x 2 min, Ørsta 7x 2 min

Hødd: Oline Nygjerde Ulstein, Maria Solem Worren, Marie Sibbern (9), Karoline Ulstein (8), Astrid Fondevik Grimstad (3), Charlotte Sundnes Hatløy (2), Anna Ulfstein, Mari Hofseth, Maren Hofseth, Rikke Amundsen (5), Karoline Mathea Møller, Birthe Holstad Urke (5), Elise Berg (3).