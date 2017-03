Får vise seg fram mot LGFK

Denne veka trenar Andreas Breimyr og Andreas Birgersson med Hødd. Tysdag var begge involvert i turneringsspel på lita bane under Hødd si ettermiddagstrenin, men der var det ikkje så lett å få full oversikt over kva spelarane har å by på.

Truleg får ein betre moglegheiter til å vurdere dei onsdag kveld. Då skal Hødd 2 i aksjon mot sine divisjonskollegaer frå Larsnes/Gursken, og der skal både Breimyr og Birgersson i aksjon.

Hødd 2 stiller elles med mange unge spelarar mot LGFK.

Ifølgje Hødd sine nettsider stiller Hødd 2 med denne troppen: Joakim Ulstein, Andreas Moldskred, Bam Hide, William Fjørtoft, Saki Ushey, Sveinung Tilseth, Elias Flø, Peter Hasund, Petter Worren, Sander Djupvik, Bastian Rasmussen, Håkon Brautaset, Andreas Breimyr (prøvespelar), Andreas Birgisson (prøvespelar), Daniel Haanes, Gustav Dimmen, Håkon Tormodseter.