Hødd møter 3.-divisjonslag

Det enda med 4–0 tap for Florø sist helg for Hødd, som heller ikkje i denne kampen stilte eit toppa mannskap.

Men no er det 3.-divisjonslaget Træff som tek turen til Høddvoll, og då er det kanskje på tide med ein ny siger til dei blåkvite etter tap mot Brattvåg, Molde og Florø på dei siste tre treningskampane.

Så langt i år har det berre blitt to sigrar, og begge har kome mot lag frå divisjonen under. Etter 1–0 over Spjelkavik i årets første kamp, enda det heile 7–0 til Hødd då Herd var innom Høddvoll.

Træff sin siste kamp var mot 4.-divisjonslaget KFK og den enda med ein noko overraskande bortesiger til KFK. Tidlegare i vinter har Træff spelt 3–3 mot Brattvåg, og det verkar ikkje som at Træff-trenar Magnus Oltedal er spesielt skremt før oppgjeret mot Hødd.

– No skal vi møte lag som er på det nivået vi skal spele på i sesongen. Då får vi svar på kva som må til for å vinne fotballkampar når alvoret startar, seier han til Romsdals Budstikke. Træff skal også møte AaFK 2 den komande tida.