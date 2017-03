Hareid Idrettslag samlar seg

Torsdag 30. mars markerer Hareid IL at laget har fått ein ny, samla lagsstruktur. Det skjer med ei stor kick off-feiring i Hareidhallen der alle gruppene i laget er med.

- Feiringa markerer starten på ein epoke der gruppene i laget står meir samla enn før, opplyser dagleg leiar Anita Waage.

- Før var det meir fragmentert, der dei enkelte gruppene hadde sine eigne kleskolleksjonar og sponsorar. No blir alt innordna i ein felles profil. Alle gruppene har lik kleskolleksjon, som vil bli presentert under arrangementet, seier Waage.

- Det blir ei rekke innslag. Generalsponsoren vår, Sparebanken Møre, blir tilstades. Vidare har Umbro og Sportssenteret stand - og det blir ein presentasjon av den nye fotballhallen, som skal kome vest for ungdomsskulen. Ronald Øvrelid står for musikken. Det var han som laga den siste Hareid-songen. Elles blir det servert mat og drikke - og det heile blir avslutta med diskotek for borna, seier Waage til slutt.