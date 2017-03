Hareid avslutta sesongen med to sigrar

Heimelaget spelte godt, men hadde ei dårleg periode midtvegs i den første omgangen, der laget gjekk sju minutt utan scoring. Stillinga gjekk frå 7–5 til 7-8, men etter ein kort timeout var heimelaget tilbake i riktig spor og tok leiinga igjen etter ei råsterk scoring av June Bergseth.

Heimelaget såg ut til å gå inn i kvilen i førarsetet, men gjestane utlikna like før pause etter fint spel. Dermed gjekk laga til pause på stillinga 12–12 etter ein spennande omgang med mykje trykk og høgt tempo.

Best i 2. omgang

Hareid spelte best i 2. omgang og var i leiinga heile omgangen. På det meste hadde heimelaget 4 mål å gå på, og hadde tilsynelatande god kontroll på kampen. På slutten vart det derimot spennande, då gjestane reduserte til 24–23 med litt over 20 sekund att på klokka. Hareid-damene heldt roa og kampen ebba ut på stillinga 24–23. Dermed avslutta Hareid sesongen med tre sigrar på rad, i tillegg til at dei klatra over Rival på tabellen, og opp på ein 6.-plass i årets 5. divisjon.

Hareidtrenar, Håvard Frotvedt, var særs nøgd etter kampen.

– Det er utruleg kjekt at jentene avsluttar sesongen med tre gode kampar. I tillegg får dei endeleg ut i kamp, det eg har sett bor i dei i heile år. Dei har slite med å halde kampen ut, men i dag gjer dei det, og får betalt for det i form av ein siger!

Hareid trenaren håpar jentene held fram den gode utviklinga neste sesong, men er klar på at det blir utan han.

– Det var fantastisk å avslutte sesongens siste kamp, og min siste kamp som trenar, med ein siger, seier Frotvedt.

Hareid vann også sesongens nest-siste kamp. Laurdag vart avdelingsvinnar Træff 2 slått 30–25.

Hareid - Rival 24 - 23 (12-12)

Hareid: Sunniva Liaset (2), Susanne Bigset, Andrea Fjeld Hansen (10), Iselin Klungsøyr (1), Maria Juul Hansen (1), Lene Mari Andresen (1), Marte Giske (2), Linda Marie Godø Kostaris