NM-sølv på 5000 meter

Laurdag var Dimna-utøvaren Fride Møller Flatin i aksjon under bane-NM i kappgang på Kuventræ idrettsanlegg i Os. Der deltok ho på 5000 meter kappgang, der alle dei fire første enda med personlege rekordar.

Som under NM i Ulsteinhallen tidlegare i vinter var det Merete Helgheim frå Gloppen FIL som gjekk først over målstreken med tida 23.48,6, men Fride Møller Flatin tok andreplassen med 25.30,6. Ho var då om lag 40 sekund framom Josefin Greiff som tok sølvet i Ulsteinhallen. Ifølgje DImna IL forbetra Møller Flatin si personlege bestenotering med nærare to minutt.

Neste utfordring for Dimna-utøvaren blir eit europeisk kappgangstemne i Tsjekkia, der Fride Møller Flatin for første gong skal konkurrere på 20 kilometer.