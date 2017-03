Imponerte stort i Oslo

I konkurranse med nærare 35 gymnastar var det ingen som kom i nærleiken av Edel Charlotte Eiken Fosse under Unni & Haralds Pokal denne helga.

14-åringen leverte både i firekampen og i apparatfinalane i juniorklassa.

Best i to apparat

Laurdag starta ho med å sette ny bestenotering i firekampen med heile 48,150 poeng, meir enn to poeng framom nest-beste gymnasten i denne klassa.

Under firekampen var Edel Charlotte best både i hopp og i skranke, med 12,800 og 11,300 i karakter. Spesielt i skranke var gymnasten suveren og var nærare to poeng framom neste jente. Både i friiståande og bom vart Edel Charlotte nummer to i firekampen, og til saman vart det ein solid siger for jenta som er oppflaska i IL Hødd Turn, men som dei siste sesongane har representert Nidaros Turn.

- Edel Charlotte turna fantastisk godt i skrankeøvinga med høgaste vanskegrad av alle juniorane. Ho gjorde det også godt i hopp. I bom køyrde ho ei heilt grei øving med nokre ustøheiter, og ho enda med nest beste karakter. I frittståande gjorde ho nye D-element med to dobbelsaltoar, og var nest-best også her, fortel Vidar Fosse, som legg til at nivået på gymnastane var høgt med dei beste norske turnarane, i tillegg til gymnastar frå Sverige, Finland og Danmark.

Også Pernille Eiken Fosse var i aksjon under Unni & Haralds Pokal.

- Ho deltok som førsteårs junior og gjorde ei fin konkurranse. Pernille gjorde ei fin skrankeøving og ei veldig god bomøving. Ho turna også reint og pent i frittståande, men fekk dessverre eit fall i hopp. Sluttsummen hennar vart 40,45 poeng og ho vart nummer 13 i juniorklassen, seier Vidar Fosse.

Sundag var det klart for apparatfinalar for dei seks beste utøvarane i kvart apparat.

Her heldt Edel Charlotte Eiken Fosse fram med nye flotte prestasjonar, og ho kunne til slutt juble for siger i tre av fire apparat.

Tre førsteplassar

I hopp enda ho på karakteren 12,700 og vann framom Mari Tideman Kanter (12,525).

- Her gjorde ho ein flott pikert thukahara til karakteren 12,9 i første hopp, og ein kroppert thsukahara i andre hopp der ho fekk karakteren 12,5, seier Fosse.

Også i skranke vart det siger for Edel Charlotte, som stilte med klart høgast vanskegrad og fekk 10,600 i karakter.

- Edel Charlotte var siste jente ut og turna fantastisk godt, fortel trenaren.

I bommen vart det svært tett mellom Edel Charlotte og Selma Gudim Karlsen frå Oslo Turnforening. Igjen hadde Ulsteinjenta den høgaste vanskegrada og ho fekk også høgaste karakter med 11,950 mot Gudim Karlsen på 11,900.

I fjerde apparatfinalen, frittståande, vart det til slutt ein tredjeplass til Edel Charlotte, som dermed kunne reise heim etter ei svært vellukka helg i hovudstaden.

Dei gode resultata til Edel Charlotte Eiken Fosse var også ein viktig bidragsytar til at Nidaros Turn vart beste klubb i lagkonkurransen for jenter junior.