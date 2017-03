Hødd har signert brørne Breimyr

Henrik (23) har tidlegare spelt i Tippeligaen for Viking og Start. I tillegg har han over 80 kampar for Bryne i Obos-ligaen. Sist sesong spelte han for Sandnes Ulf, opplyser Hødd på sine heimesider. Henrik har ti aldersbestemte landskampar, den siste i 2013 for U21-landslaget. Henrik er fysisk sterk og kan spele både midtstoppar og sentralt på midtbana.

Andreas Breimyr (21) kjem til Hødd frå Viking FK, dit kom han sist sommar og var i Viking sin A-stall utan å få speletid i Tippeligaen. Han kom til Viking frå Crystal Palace, der han fikk sin A-lagsdebut i ein treningskamp mot Barnet i 2015, skriv Hødd.

Andreas er ein spelar som kan dekkje fleire posisjonar, både i forsvar og på midtbana, opplyser klubben.

Både Henrik og Andreas vaks opp i England og har spelt fotball på ulike akademi, mellom anna i Aldershot og Reading.