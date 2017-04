Hareid 2 slo Moltu i niarkamp

Hareid 2 skulle møte Moltustranda til ordinær treningskamp fredag kveld. Men sidan ein del i den nokså tynne Moltu-troppen var halvskadde vart kampen spelt som niarfotball, fortel referenten.

Vann med tre mål

Bortelaget kom best i gang og leia 2-0, men to mål av Thor-Ove Brekke sørgja for 2-2 til pause.

I 2. omgang var Hareid best og vann til slutt 6-3.

Hareid-måla i andre omgang kom ved Daniel Reite, Eirik W. Brandal. Muhammed Ruffy og Fredrik Fagerli Abrahamsen. Einar Orten Trovåg bomma på eit straffespark i første omgang.

Måndag 3. april går Hareid 2 sin siste treningskamp før seriestart, borte mot Hødd 3. Hareid 2-gruppa har i vinter hatt eit ønskje om å få til eit tredjelag i sjuarserien. Men per no ser det tynt ut med folk og laget står i fare for å bli trekt.

- Om nokon les dette og skulle ha lyst til å spele sjuarfotball for Hareid, er det berre å ta kontakt med Lars Bastian Reite snarast, skriv referenten.