I troppen mot Vålerenga

Shroot blei klar for ein låneovergang fredag, og allereie mot Vålerenga måndag kveld kan han få sin debut i Viking-drakta. Han startar på benken, men er i det minste i troppen til trenar Ian Burchnall. Shroot var så gira på å finne seg ein ny klubb at han nesten var i ferd med å flytte tilbake til England. Men så kom moglegheita frå Viking.

- Eg spelte min siste kamp for Hødd 8. februar, og sidan har eg prøvd å finne meg ein ny klubb. Når det ikkje såg ut til å gå vurderte eg å flytte heim til England, men først ville eg ringe Ian igjen for å spørje om eg kunne spele for han, og det er grunnen til at eg er her, fortel Shroot til Rogalands Avis.

Shroot speler dessutan gratis for Viking, då han er klar over at klubben ikkje har så mykje å rutte med på lønnsbudsjettet. Hødd betalar heller ikkje lønn til Shroot i låneperioden.

Kontrakt fram til i sommar

Kontrakta til Robin Shroot går ut til sommaren. Difor har han mykje å bevise på kort tid, for å få kontrakt vidare.

– Eg tenkjer ikkje på det som noko press. Vi er privilegerte som får lov til å spele fotball, og kan ikkje ta det så alvorleg, sier han til avisa.