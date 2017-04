Hødd møter Brattvåg

Onsdag spelar Hødd sin nest-siste kamp før serieopninga mot Vard Haugesund 17. april. Motstandar onsdag er Brattvåg, som Hødd har spelt mot ein gong tidlegare i oppkøyringa. Då enda det med 2-1 siger til 3.-divisjonslaget.

Sidan den gong har det skjedd ein heil del på spelarfronten i Hødd. Eit par spelarar har reist frå klubben, medan fleire nye har kome til. Nokre av desse blir truleg å sjå mot Brattvåg. Mellom anna kan det verte ei moglegheit til å vise seg fram for første gong for Henrik Breimyr. Også Badr Rahhaoui og Preben Sætre er venta å vere i troppen. Andreas Breimyr spelte for Hødd-rekruttane mot Hareid tysdag, og blir truleg kvilt mot Brattvåg. Hødd 2 vann den kampen 2-0.

Hødd sin innlånte angripar Amani Mbedule spelar ikkje denne kampen, og det gjer heller ikkje Vegard Heltne.

Dersom du ikkje får med deg kampen på stadion kan du få med deg dei viktigaste oppdateringane her på Vikebladet.no der vi kjem til å følgje kampen direkte.